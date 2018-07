Berdych sofre para vencer e Ferrer avança sem jogar no US Open

O checo Tomas Berdych precisou superar uma batalha para se classificar à terceira rodada do US Open, quarto Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Nesta sexta-feira, o número 7 do mundo avançou ao derrotar o eslovaco Martin Klizan, 65º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 4/6, 6/2, 3/6 e 6/3, em 3 horas e 45 minutos.

Após esse sufoco, Berdych vai buscar uma vaga nas oitavas de final diante do russo Teymuraz Gabashvili, número 62 do mundo, que nesta sexta-feira superou o compatriota Alexander Kudryavtsev em três sets (6/1, 6/4 e 7/6).

Se Berdych sofreu para se garantir na terceira rodada, o espanhol David Ferrer nem precisou entrar em quadra, pois o australiano Bernard Tomic, número 67 do mundo, desistiu de jogar em razão de problemas no quadril. Seu próximo oponente será o francês Gilles Simon, número 31 do mundo, que bateu o argentino Federico Delbonis em quatro sets (6/4, 3/6, 7/5 e 6/1).

O búlgaro Grigor Dimitrov, oitavo colocado no ranking, superou nesta sexta-feira o israelense Dudi Sela, número 83 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em apenas 1 hora e 29 minutos. Na terceira rodada, o búlgaro vai encarar o belga David Goffin, número 56 do mundo, que bateu o português João Sousa (6/4, 6/2 e 6/0).

Número 14 do mundo, o francês Richard Gasquet derrotou o italiano Paolo Lorenzi por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/3. Seu próximo oponente vai ser o compatriota Gael Monfils, 24º colocado no ranking, que bateu o colombiano Alejandro Gonzalez (7/5, 6/3 e 6/2).

O croata Marin Cilic, número 16 do mundo, derrotou o ucraniano Iliya Marchenko por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/2 e 6/4, e agora vai encarar o sul-africano Kevin Anderson, 18º colocado no ranking, que venceu o polonês Jerzy Janowicz por 3 sets a 1, com parciais de com 6/7 (6/8), 6/2, 6/1 e 6/3.

O espanhol Roberto Bautista Agut, que passou nesta sexta-feira pelo norte-americano Tim Smyczek (6/3, 6/2 e 6/1), vai encarar na terceira rodada o francês Adrian Mannarino, que venceu o italiano Fabio Fognini (6/3, 6/4 e 6/1).

Já o espanhol Feliciano Lopez, que bateu o japonês Tatsuma Ito (6/4, 3/6, 6-4 e 7/6) medirá forças como austríaco Dominic Thiem, que venceu o letão Ernests Gulbis (4/6, 3/6, 6/4, 6/3 e 6/3), na terceira rodada do US Open.