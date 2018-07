Berdych supera Davydenko de virada em Barcelona

Com a vitória suada, o atual sexto colocado do ranking mundial se garantiu nas oitavas de final, fase em que terá pela frente o vencedor do confronto entre o espanhol Tommy Robredo e o búlgaro Grigor Dimitrov. Atual 43.º colocado da ATP, o veterano Robredo, de 31 anos, foi à segunda rodada ao bater nesta terça-feira o seu compatriota Marc Lopez, também de virada, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/2.

Berdych precisou jogar 2h30min para passar por Davydenko nesta terça. Ele precisou reagir depois de ver o russo aproveitar duas de seis chances de quebrar o seu saque e assim fazer 6/3 no primeiro set. Na segunda parcial, Davydenko voltou a conseguir uma quebra, mas Berdych foi feliz em dois de seis break points para empatar o jogo em 7/5. Já o derradeiro set contou com um festival de quebras, com vantagem de 3 a 2 para o checo, que assim assegurou o 6/4 que o levou às oitavas de final.

Em outro jogo disputado nesta terça, Carlos Berlocq derrotou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e se garantiu como o rival da estreia do espanhol Rafael Nadal na segunda rodada. Vice-campeão em Montecarlo no último domingo, Nadal é o segundo cabeça de chave em Barcelona.

Outro favorito que conheceu seu rival na estreia no ATP 500 espanhol nesta terça foi o argentino Juan Monaco. Sétimo cabeça de chave, ele enfrentará na segunda rodada o australiano Bernard Tomic, que estreou superando o francês Kenny De Schepper por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/2.

Já o letão Ernest Gulbis e o alemão Philipp Kohlschreiber asseguraram classificação às oitavas de final nesta terça. O primeiro deles avançou ao bater o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4, enquanto o tenista da Alemanha passou pelo russo Andrey Kuznetsov por 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6(7/2).