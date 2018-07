Berdych vê favoritismo checo contra Argentina na Davis Tomas Berdych assumiu que a República Checa atuará como favorita diante da Argentina em confronto válido pela semifinal da Copa Davis, entre sexta-feira e domingo, em Praga. O atual tenista número 5 do mundo lembrou que a equipe do seu país terá a vantagem de jogar em casa, no piso de sua preferência, além de contar com seus melhores jogadores à disposição para este embate.