Berdych vence belga e encara Ljubicic em Montecarlo

Berdych já conhece o seu próximo adversário em Montecarlo. O vice-campeão de Wimbledon vai duelar com Ivan Ljubicic, que já foi o número 3 do mundo e hoje ocupa o 40º lugar no ranking da ATP. O tenista croata avançou ao bater o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

O promissor Milos Raonic, de 20 anos, também garantiu presença nas oitavas de final em Montecarlo. O número 34 do mundo derrotou o letão Ernests Gulbis, que está quatro posições acima no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Seu próximo oponente sairá do duelo entre os espanhóis David Ferrer, cabeça de chave número 4, e Feliciano Lopez.

Ainda pela primeira rodada, Fabio Fognini venceu Kevin Anderson (3/6, 6/2 e 6/2), Guillermo García Lopez bateu Vincent Millot (6/2 e 6/4), Albert Montanes superou Xavier Malisse (6/4 e 6/2) e Pere Riba eliminou Potito Starace (4/6, 6/3 e 6/3).