Berdych vence com facilidade na estreia em Bangcoc

BANGCOC - O checo Tomas Berdych confirmou com tranquilidade o seu favoritismo na estreia do Torneio de Bangcoc. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 realizado na Tailândia e atual sexto tenista do ranking mundial, ele derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com duplo 6/3, nesta quarta-feira.

Berdych estreou direto na segunda rodada da competição e com isso já assegurou classificação às quartas de final. O seu próximo adversário será o vencedor da partida entre o polonês Lukasz Kubot e o taiwanês Yen-Hsun Lu, que neste dia de confrontos bateu o russo Evgeny Donskoy com parciais de 6/3 e 6/2.

O principal favorito ao título em Bangcoc não jogava desde o último dia 14, quando atuou ao lado de Radek Stepanek no confronto de duplas que levou a República Checa para mais uma final da Copa Davis. Ele ajudou o seu país a liquidar a Argentina na semifinal e lutará pelo segundo título consecutivo da competição.

Para estrear com vitória na Tailândia, Berdych aproveitou três de oito chances de quebrar o saque de Bautista Agut, que não conseguiu converter nenhum dos cinco break points cedidos pelo checo. O vencedor ainda contabilizou 11 aces e ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Já o russo Mikhail Youzhny justificou a sua condição de quinto cabeça de chave em Bangcoc ao bater o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2, em jogo válido ainda pela primeira rodada. O espanhol Feliciano López, por sua vez, foi às quartas de final ao vencer o japonês Go Soeda por 7/6 (7/5) e 6/3. Outro a se garantir nas quartas foi o holandês Igor Sijsling, este após levar a melhor em duelo muito equilibrado com o seu compatriota Robin Haase, derrotado de virada por 6/7 (7/9), 6/4 e 7/6 (7/2).