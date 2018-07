Berdych vence duelo checo e será rival de Bellucci nas semifinais em Shenzhen

O brasileiro Thomaz Bellucci terá que superar o cabeça de chave número 1 do Torneio de Shenzhen para se classificar à decisão do ATP 250 chinês, disputado em quadras duras, após Tomas Berdych avançar às semifinais depois de vencer um confronto entre tenistas checos.

Número 9 do mundo, Berdych se tornou o último classificado às semifinais em Shenzhen ao superar o compatriota Jiri Versely, 52º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/2, em 2 horas e 5 minutos.

Este foi o terceiro confronto entre os tenistas checos, sendo que Berdych venceu todos eles. O primeiro triunfo, aliás, foi na edição de 2015 do Torneio de Shenzhen, também pelas quartas de final, na campanha que rendeu ao número 9 do mundo a conquista do título do evento chinês.

Agora, portanto, Bellucci terá o desafio de impedir que Berdych fature o bicampeonato em Shenzhen. Para isso, precisará superar neste sábado o retrospecto negativo diante do checo, que lidera o confronto direto por 3 a 1 - o triunfo do brasileiro foi na edição de 2011 do Masters 1000 de Madri, quando ele viveu uma das melhores semanas da sua carreira, avançando até as semifinais.

Nesta sexta, diante de Vesely, Berdych sofreu com o saque do compatriota, que disparou 11 aces, um a mais do que ele. Mas o número 9 do mundo teve ótimo aproveitamento no primeiro serviço - venceu 80% dos pontos, contra um aproveitamento de 67% do seu oponente - e ainda converteu quatro break points, tendo perdido o seu saque três vezes.

A outra semifinal do Torneio de Shenzhen já estava definida e envolverá o francês Richard Gasquet, número 18 do mundo, e o sérvio Janko Tipsarevic, 224º colocado no ranking da ATP.