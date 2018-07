Berdych vence e se garante na semifinal em Bangcoc

O checo Tomas Berdych confirmou a condição de principal favorito ao título do Torneio de Bangcoc ao vencer o taiwanês Yen-Hsun Lu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, nesta sexta-feira, e garantir vaga na semifinal do ATP 250 realizado na Tailândia.

Atual tenista número 6 do ranking mundial, Berdych, porém, terá de superar o retrospecto negativo que possui diante de Gilles Simon para seguir na luta pelo campeonato neste sábado. Atual 14.º colocado da ATP, o jogador francês ganhou cinco dos sete confrontos que travou com o checo até hoje no circuito profissional e se credenciou para voltar a enfrentá-lo, agora na semifinal de Bangcoc, ao bater o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4, nesta sexta.

Simon, por sinal, bateu Berdych nos três últimos duelos entre os dois. O mais recente ocorreu no Masters 1.000 de Paris do ano passado. O checo não derrota o francês desde 2009, quando levou a melhor sobre o rival em confronto válido pela Copa Davis, na República Checa.

Para ter chance de encerrar este jejum diante de Simon e consequentemente ir à final em Bangcoc, Berdych sofreu um pouco para se impor diante de Yen-Hsun Lu. O taiwanês chegou a quebrar o saque do rival no primeiro set, mas o checo também obteve uma quebra na parcial e acabou triunfando em um equilibrado tie-break encerrado em 9/7. Já no segundo set, ao confirmar todos os seus serviços e não sofrer nenhuma quebra, Berdych aplicou o 6/4 que liquidou o confronto.

O francês Richard Gasquet, segundo cabeça de chave em Bangcoc e atual nono tenista do ranking da ATP, também avançou às semifinais nesta sexta-feira ao vencer o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/1. O seu adversário na luta por uma vaga na decisão será o canadense Milos Raonic, que neste dia de confrontos na Tailândia derrotou o espanhol Feliciano López por 6/4 e 6/3.