Berdych vence em Queen's e chuva adia jogo de Murray O checo Tomas Berdych justificou com tranquilidade o seu favoritismo na estreia do Torneio de Queen''s, nesta quarta-feira, ao vencer o holandês Thiemo De Bakker por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Segundo cabeça de chave do ATP 250 realizado em quadras de grama em Londres, o atual tenista número 6 do mundo avançou às oitavas de final com o triunfo no confronto já válido pela segunda rodada.