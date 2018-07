Berdych vence Ferrer, garante vaga e elimina Djokovic

Agora, portanto, estão definidos os dois confrontos das semifinais do ATP Finals. Neste sábado, Ferrer abre o dia com o duelo contra o suíço Roger Federer, que é o único tenista ainda invicto no torneio e desponta como grande favorito ao título. Depois, será a vez do jogo entre Berdych e Tsonga, para ver quem estará domingo na final da última competição da temporada.

Número 7 do mundo, Berdych entrou em quadra nesta sexta-feira precisando da vitória para ir às semifinais. E conseguiu ganhar de virada de Ferrer, que ocupa atualmente o quinto lugar no ranking, ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1, após 2 horas e 8 minutos de jogo. Assim, o checo ficou na liderança do grupo, deixando o espanhol em segundo lugar.

Líder do ranking, Djokovic perdeu para o também sérvio Janko Tipsarevic no outro jogo realizado nesta sexta-feira. Assim, ele dependia de um tropeço de Berdych para poder ir às semifinais. Mas o checo venceu Ferrer e definiu a eliminação do número 1 do mundo, que deixa o ATP Finals precocemente e com apenas uma vitória conquistada - venceu justamente Berdych na estreia.