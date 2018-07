Berdych vence na estreia e travará duelo de checos com Vesely em Doha

Terceiro cabeça de chave do Torneio de Doha, Tomas Berdych abriu a sua temporada de 2017 com vitória ao superar o italiano Alessandro Giannessi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2, nesta terça-feira, em sua estreia no ATP 250 realizado no Catar.

Com o triunfo, o atual décimo colocado do ranking mundial avançou à segunda rodada e travará um duelo de checos com Jiry Vesely, 55º tenista da ATP, que em outra partida do dia superou o turco Anil Yueksel por 6/2 e 6/3.

Superado por Berdych, Giannessi precisou passar pelo qualifying para entrar da chave principal em Doha e ocupa hoje a 128ª posição do ranking. E o italiano deu trabalho ao checo no primeiro set, decidido apenas no tie-break, após os dois tenistas confirmarem todos os seus saques e forçarem o desempate.

Na segunda parcial, porém, Berdych foi dominante, confirmou todos os seus serviços com tranquilidade e ainda converteu os dois break points cedidos pelo adversário para liquidar o jogo em 6/2, após uma hora e 26 minutos de confronto.