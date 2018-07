Berdych vence Tsonga de virada e fatura título na Suécia

A vitória deste domingo foi importante para Berdych na luta por uma das três vagas restantes - que podem se tornar quatro em desistência do espanhol Rafael Nadal - no ATP Finals, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada em Londres. Antes do Torneio de Estocolmo, Berdych estava em sexto lugar neste ano, duas posições à frente de Tsonga. Além disso, o checo abriu 3 a 1 no confronto direto com o francês.

Tsonga foi superior no primeiro set, quando não teve o seu saque ameaçado por Berdych. Assim, ele converteu um de quatro break points, o que foi suficiente para vencer a parcial por 6/4.

Berdych reagiu no segundo set, mesmo diante da precisão de Tsonga, que converteu o único break point que teve. O checo, porém, conseguiu duas quebras de serviço em quatro oportunidades para vencer por 6/4 e empatar o duelo em 1 set a 1.

O duelo continuou equilibrado no terceiro set, quando eles desperdiçaram nove break points. No 10º game, Berdych converteu um break point para fechar a parcial por 6/4 e o jogo em 2 sets a 1 para conquistar o título do Torneio de Estocolmo.

Com o triunfo deste domingo, Berdych passa a somar oito títulos na sua carreira profissional em 16 finais disputadas. Neste ano, o checo também foi campeão do Torneio de Montpellier.