Berlocq vence Verdasco em Bastad e fatura 1º título O argentino Carlos Berlocq surpreendeu o favorito Fernando Verdasco neste domingo na final do Torneio de Bastad e se sagrou campeão pela primeira vez no circuito profissional. Sem esboçar nervosismo, o argentino dominou o ex-Top 10 e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, no saibro sueco.