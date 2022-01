Bernard Tomic testa positivo para covid-19 após polêmica no qualifying do Aberto da Austrália

Após gerar polêmica em sua derrota na primeira rodada do qualifying para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, quando não estava se sentindo muito bem e alegou estar contaminado com a covid-19, o tenista australiano Bernard Tomic, ex-Top 20 e atual número 257 do ranking da ATP, mostrou que estava certo e acabou testando positivo nesta quinta-feira.

Na última terça-feira, Tomic criticou a organização do Grand Slam durante sua partida contra o russo Roman Safiulli. Em um momento de explosão, o tenista aguardava a chegada do fisioterapeuta do torneio para tratá-lo de uma lesão: "Eu tenho certeza que daqui uns três dias eu vou dar positivo para covid-19. Se eu não der, vou te pagar um jantar, se eu der, você é quem paga", tentou apostar com a árbitra de cadeira, a brasileira Aline Da Rocha Nocinto.

Leia Também Djokovic é incluído em sorteio do Aberto da Austrália mesmo sob incerteza da decisão do visto

A revelação pode forçar os organizadores do torneio a testar todos os jogadores e equipe de apoio que entraram em contato com Tomic durante o seu tempo em Melbourne Park, incluindo seu oponente, o russo Roman Safiullin.

Tomic está se isolando depois de receber um resultado positivo 48 horas depois de ir à quadra contra Safiullin. “Ainda me sinto muito doente, mas pior mentalmente do que fisicamente porque realmente estava motivado para voltar e mostrar ao público australiano que posso ser o tenista que eles esperam”, disse o tenista depois de receber o resultado positivo.

“Estou desapontado que este vírus me impediu de fazer isso. Eu sei que pode não parecer, mas este é o começo do meu retorno. Devido à doença, não consegui dar tudo de mim e por mais que eu tentasse, não tinha energia para lutar. Vou fazer de tudo para voltar ao topo. Eu realmente aprecio o apoio de todos”, completou o australiano.

Tomic é o segundo tenista australiano a testar positivo em poucos dias, se juntando ao compatriota Nick Kyrgios, que acabou desistindo do ATP 250 de Sydney no começo desta semana. Como já estava se sentindo mal durante o jogo, ele foi orientado a se isolar logo depois até que recebesse o resultado dos exames.