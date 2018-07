Bernard Tomic vence e pegará Federer; Del Potro se classifica

MELBOURNE - Para delírio da torcida local, o australiano Bernard Tomic, de apenas 19 anos, triunfou em uma batalha de 3h49 e cinco sets conra o ucraniano Alexandr Dolgopolov e avançou nesta sexta-feira às oitavas de final do Aberto da Austrália. Ao desbancar o favoritismo do 13.º cabeça de chave do Grand Slam, o jogador da casa irá encarar o suíço Roger Federer na próxima fase da competição.

Tomic venceu Dolgopolov de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/0), 7/6 (8/6), 2/6 e 6/3, e comemorou a sua terceira reação seguida em três jogos em Melbourne. Anteriormente, ele derrotou Fernando Verdasco na estreia, após perder os dois primeiros sets do duelo, e depois eliminou o norte-americano Sam Querrey, a quem bateu por 3 a 1 após ser superado pelo rival na primeira parcial.

Essa foi a primeira vitória de Tomic sobre Dolgopolov, que levou a melhor nos três confrontos anteriores entre os dois. Já diante de Federer, o australiano irá travar o seu segundo duelo com o suíço, após ter sido derrotado no ano passado, por 3 sets a 1, na Austrália, no piso de grama, pela Copa Davis.

Del Potro arrasa

Se Tomic superou uma maratona para ter a chance de encarar Federer nas oitavas de final, Juan Martín del Potro arrasou o taiwanês Yen-Hsun Lu para se garantir na mesma fase do Grand Slam. O argentino, 11.º cabeça de chave em Melbourne, venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/0, em um dos jogos que fecharam a programação desta sexta.

Com a vitória tranquila na terceira rodada, Del Potro enfrentará na próxima fase o alemão Philipp Kohlschreiber, que nesta sexta superou o colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 0, com 6/3, 6/2 e 7/6 (7/3).