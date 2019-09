Berrettini bate Monfils e será o 1º italiano em semifinal do US Open após 42 anos

O italiano Matteo Berrettini venceu o francês Gael Monfils por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/3, 6/2, 3/6 e 7/6 (7/5), em uma batalha de 3h57min nesta quarta-feira, em Nova York, e avançou às semifinais do US Open. Com o triunfo, o jovem de 23 anos se classificou pela primeira vez a esta fase de um torneio de Grand Slam e fez história ao se tornar o segundo tenista da Itália a jogar este estágio da competição masculina de simples nos EUA, igualando o feito obtido por Corrado Barazzutti em 1977.

Atual 25º colocado do ranking mundial, o tenista da Itália superou o experiente adversário, que completou 33 anos no último domingo e hoje ocupa o 13º lugar da ATP, ao converter o seu quinto match point no confronto, encerrado apenas no tie-break do último set.

Com a vitória, Berrettini se credenciou para encarar na semifinal o vencedor da partida entre o espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça de chave, e o argentino Diego Schwartzman, programada para ocorrer na noite desta quarta-feira nos Estados Unidos. O outro duelo que valerá vaga na decisão será entre o russo Daniil Medvedev e o búlgaro Grigor Dimitrov, algoz de Roger Federer na última terça. Os embates que definirão os dois finalistas serão disputados na sexta-feira.

"Esse foi um dos melhores jogos que eu já vi. Eu estava jogando, mas eu também estava assistindo", afirmou o italiano, com um sorriso no rosto, ao comentar a sua atuação na Arthur Ashe Stadium, a quadra central do US Open, que precisou ter o seu teto retrátil fechado durante o terceiro set por causa da chuva em Nova York.

Underdog Matteo Berrettini chips one over the net on his way to winning the tiebreaker and match against Gaël Monfils in today’s AI Highlight of the Day, insights by @IBM Watson. pic.twitter.com/iRrfrpVv58 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

Para desbancar o favoritismo de Monfils neste que foi o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional, o 24º cabeça de chave aproveitou seis de 17 chances de quebrar o saque do francês, que converteu cinco de 15 break points. Sem medo de arriscar golpes do fundo de quadra, Berrettini disparou 53 bolas vencedoras, contra 41 winners do seu rival, que acabou pagando o preço pela sua inconstância.

Com o saque na mão, o experiente tenista cometeu nada menos do que 17 duplas faltas, contra seis do italiano, que triunfou mesmo depois de ter contabilizado 64 erros não forçados, diante de 51 do francês.

FEMININO

Em outro jogo do dia em Nova York, a suíça Belinda Bencic também alcançou pela primeira vez a semifinal de um Grand Slam ao vencer a croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, pelo torneio feminino de simples do US Open. Atual 12ª colocada do ranking mundial, Bencic superou a 23ª tenista da WTA e avançou para encarar na próxima fase a ganhadora do confronto entre a canadense Bianca Andreescu e a belga Elise Mertens, também programado para acabar na noite desta quarta.