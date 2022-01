Berrettini oscila, mas vence Monfils em 5 sets e encara Nadal na semifinal do Aberto da Austrália

O italiano Matteo Berrettini será o adversário do espanhol Rafael Nadal numa das semifinais do Aberto da Austrália. O atual número 7 do mundo suou nesta terça-feira para evitar uma virada do francês Gael Monfils e vencer por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 3/6 e 6/2, em 3h49min.

Berrettini se tornou o primeiro italiano a alcançar a semifinal masculina de simples do primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne. Seu melhor resultado na Austrália até então havia sido as oitavas de final, no ano passado. Curiosamente, a Itália poderá ter dois representantes nas semifinais porque Jannik Sinner vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas pelas quartas, na próxima madrugada.

Contra o experiente Monfils, Berrettini dominava o jogo com tranquilidade e parecia perto de confirmar sua vitória em sets diretos, na terceira parcial. Mas perdeu a intensidade das duas primeiras parciais, passou a acumular seguido erros e abriu espaço para o crescimento do francês.

Monfils venceu o terceiro set, ganhou embalo e repetiu a dose na quarta parcial. Ao empatar o confronto, forçou a disputa do quinto e decisivo set. Mas aí foi sua vez de oscilar em quadra. Ao mesmo tempo, Berrettini recuperava sua confiança. Abriu, assim, 4/0 no placar, com duas quebras de saque em sequência, e encaminhou o triunfo.

Os números do jogo confirmam o equilíbrio entre o italiano e o francês. Berrettini disparou 51 bolas vencedoras, contra 48 do rival. E cometeu 50 erros não forçados, diante de 51 de Monfils. Foram ainda quatro quebras de saque em favor do italiano e três para o francês.

O duelo do italiano contra Nadal está marcado para quinta-feira, pelo horário local. Será apenas o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito. No primeiro, o espanhol levou a melhor, justamente numa outra semifinal de Grand Slam, no US Open de 2019.