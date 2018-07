Bertens e Stosur ascendem no ranking da WTA após conquista de títulos

Com as principais tenistas do circuito mundial do tênis tendo optado por aproveitar os últimos dias para treinamentos visando a disputa de Roland Garros, a atualização do ranking da WTA ficou marcada pela ascensão das jogadoras que conquistaram títulos no fim de semana, casos da holandesa Kiki Bertens e da australiana Samantha Stosur.

Nenhuma das 11 melhores tenistas do mundo entraram em quadra na última semana, o que pesou para que não ocorresse qualquer mudança na relação das 17 melhores colocadas no ranking da WTA nesta segunda-feira.

Assim, a primeira mudança foi provocada pelo título de Bertens, que foi campeã do Torneio de Nuremberg e ascendeu uma posição, se tornando a 18ª colocada do ranking. Após levar o título do Torneio de Estrasburgo, Stosur se aproximou do Top 20 do ranking, subindo da 24ª para a 22ª colocação.

Inalterado, o Top 10 do ranking segue sendo composto, em ordem pela alemã Angelique Kerber, pela norte-americana Serena Williams, pela checa Karolina Pliskova, pela romena Simona Halep, pela espanhola Garbiñe Muguruza, pela ucraniana Elina Svitolina, pela eslovaca Dominika Cibulkova, pela britânica Johanna Konta, pela russa Svetlana Kuznetsova e pela polonesa Agnieszka Radwanska.

Única representante brasileira na chave de Roland Garros após "furar" o qualifying, Beatriz Haddad Maia segue em 101º lugar, mas deve ter ascensão considerável na próxima atualização do ranking por causa da sua campanha em Paris.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA

1.º - Angelique Kerber (ALE), 7.035 pontos

2.º - Serena Williams (EUA), 6.110

3.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.100

4.º - Simona Halep (ROM), 5.790

5.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.636

6.º - Elina Svitolina (UCR), 4.575

7.º - Dominika Cibulkova (ESQ), 4.480

8.º - Johanna Konta (GBR), 4.330

9.º - Svetlana Kuznetzova (RUS), 4.310

10.º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.095

11.º - Venus Williams (EUA), 3.941

12.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.915

13.º - Madison Keys (EUA), 3.163

14.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.915

15.º - Elena Vesnina (RUS), 2.816

16.º - Petra Kvitova (RCH), 2.780

17.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.640

18.º - Kiki Bertens (HOL), 2.395

18.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.165

20.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.082

101.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 598