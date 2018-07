Bia desperdiça chances e perde de Halep na 2ª rodada de Wimbledon

Em seu primeiro grande desafio num torneio de peso, a brasileira Beatriz Haddad Maia desperdiçou chances e não resistiu ao favoritismo da romena Simona Halep, nesta quarta-feira, em Wimbledon. A atual tenista número dois do mundo, vice-campeã de Roland Garros, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h30min.

Número 97 do ranking, Bia perdeu seguidas oportunidades no set inicial, quando abriu 3/0 no placar e até sacou para fechar o set. Halep, contudo, fez valer a maior experiência e assumiu o controle do jogo a partir do fim da primeira parcial. Na terceira rodada, a romena vai enfrentar a vencedora do duelo entre a espanhola Carla Suárez Navarro e a chinesa Shuai Peng.

Bia entrou na quadra 1 de Wimbledon pela primeira vez nesta quarta-feira, vindo do seu primeiro triunfo em um Grand Slam, ao superar a local Laura Robson em sets diretos. Em Londres, ela competia na chave principal de um Slam pela segunda vez - a primeira foi em Roland Garros.

E, do outro lado, a tenista de 21 anos tinha pela frente a experiente Halep, que quase virou número 1 do mundo em Paris, no mês passado. Apesar da diferença de experiência, a brasileira começou melhor. Faturou uma quebra de saque no início e abriu 3/0, surpreendendo a adversária.

Halep reagiu e se aproximou no placar. Mas Bia obteve nova quebra e fez 5/3. Mas, ao sacar para fechar o set, viu nova reação da rival romena. Halep, desta vez, cresceu em quadra e venceu quatro games em sequência, fechando o primeiro set.

A virada no placar não abalou Bia. Ela manteve o ritmo no início do segundo set e fez duelo equilibrado até 3/3. Halep, então, elevou o nível e faturou uma quebra de saque, o que desconcentrou a brasileira. A favorita obteve nova quebra na sequência e confirmou a vitória.

A queda de rendimento de Bia ficou evidente nos números da partida. Se cometeu 14 erros não forçados no set inicial, no segundo foram 25. Cometeu ainda quatro duplas faltas na segunda parcial, contra duas na primeira. Mas foi superior à rival nas bolas vencedoras: foram 19 a 14. Halep cometeu 20 erros não forçados ao longo da partida.

Apesar da derrota, Bia deixa Wimbledon com bom motivos para comemorar. Além da experiência conquistada, ela ganhará bons pontos no ranking e deve atingir a 81ª posição, sua melhor posição na lista da WTA. Também embolsará 57 mil libras (cerca de R$ 243 mil).