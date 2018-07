Bia Haddad assusta, mas cai para 14.ª cabeça de chave na estreia em Roland Garros

A brasileira Bia Haddad Maia bem que tentou e chegou a assustar a russa Elina Vesnina nesta segunda-feira, mas caiu na estreia de Roland Garros. Número 101 do ranking, ela não resistiu à 14.ª cabeça de chave do Grand Slam francês e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4.

Se caiu logo na estreia, Bia Haddad pode celebrar o fato de ter dado trabalho para uma das melhores tenistas do mundo. Com um bom jogo de fundo e dominante em alguns momentos da partida, a brasileira arrancou um set e fez a 15.ª colocada suar, mas não resistiu na reta final.

Falou mais alto a regularidade de Vesnina, que mesmo cometendo bastante erros a partir da segunda parcial, mostrou por que é uma das 20 melhores tenistas do mundo. Quando o jogo apertou, a russa encaixou alguns fortes golpes que minaram a confiança de Bia Haddad e lhe deram a vitória.

A confirmação do triunfo, no entanto, não veio sem um susto antes. Dominante no terceiro set, Vesnina arrancou duas quebras no início e abriu 5 a 1 sobre Bia Haddad. Mas a brasileira acordou e devolveu as duas quebras. Só que quando sacava para igualar a parcial, a número 101 do mundo sentiu a pressão e entregou o game para a russa.

Apesar da queda, Bia Haddad deixa Roland Garros com um saldo bastante positivo, afinal, disputou pela primeira vez a chave principal de um Grand Slam. A brasileira chegou a esta primeira rodada depois de furar o qualifying e deve subir cerca de 30 posições no ranking da WTA, entrando no Top 100.

Por outro lado, Vesnina confirmou o favoritismo e está na segunda rodada em Roland Garros. Agora, a russa terá pela frente a norte-americana Varvara Lepchenko, número 68 do mundo, que eliminou na estreia a alemã Andrea Petkovic também em três sets, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

PLISKOVA VENCE

Quem também confirmou o favoritismo nesta segunda-feira e estreou com vitória em Paris, mas com bem menos dificuldade, foi a checa Karolina Pliskova. Segunda cabeça de chave do Grand Slam, ela eliminou a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Pliskova precisou de somente 1h20min para eliminar a número 67 do ranking. E depois de um primeiro set complicado, encontrou seu melhor jogo no segundo e arrancou para uma vitória sem maiores sustos. Agora, ela vai duelar com a russa Ekaterina Alexandrova, número 86 do mundo, que eliminou na estreia a checa Katerina Siniakova, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2.

OUTROS RESULTADOS

Cabeça de chave número 13, a francesa Kristina Mladenovic também avançou na estreia ao passar em três sets pela norte-americana Jennifer Brady, com parciais de 3/6, 6/3 e 9/7. Agora, ela vai duelar com a italiana Sara Errani, que bateu a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0: 7/6 (9/7) e 6/1.

Outra cabeça de chave que avançou foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que contou com o abandono da rival, a romena Patricia Maria Tig, no segundo set. Com o resultado, a 16.ª favorita da competição terá pela frente na segunda rodada a paraguaia Veronica Cepede Royg, que eliminou a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Cabeças de chave número 18 e 29, respectivamente, a holandesa Kiki Bertens e a croata Ana Konjuh também avançaram, ao passarem pela australiana Ajla Tomljanovic e a montenegrina Danka Kovinic. Já as norte-americanas Coco Vandeweghe, 19.ª favorita, e Lauren Davis, 25.ª, e a australiana Daria Gavrilova, 24.ª, foram surpreendidas e caíram na estreia.