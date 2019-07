Bia Haddad bate campeã de 2017 de Wimbledon e vai à 2ª fase do torneio

Depois de furar o qualifying de Wimbledon, a brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória na chave principal ao superar a espanhola Garbiñe Muguruza, campeã do Grand Slam inglês em 2017, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou nesta terça-feira à segunda rodada do mais importante torneio de tênis realizado em quadras de grama.

Atual 121ª colocada do ranking feminino, Bia Haddad surpreendeu a 27ª tenista da WTA e ex-número 1 do mundo, eliminada após cometer uma dupla falta quando sacava em desvantagem de 5/4 no segundo set. No duelo, a brasileira de 23 anos aproveitou duas de sete chances que teve de quebrar o serviço da adversária, que converteu apenas um de cinco break points e acabou sucumbindo após 1h29min de confronto.

Com sete aces contabilizados na partida, a brasileira exibiu eficiência ao ganhar 76% dos pontos que disputou com o seu primeiro saque, sendo que ainda disparou 20 winners, o mesmo número de bolas vencedoras de Muguruza, que cometeu 27 erros não forçados, contra 26 de sua oponente.

No único duelo anterior que fez com a espanhola, Bia havia sido arrasada com parciais de 6/0 e 6/2 no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, em 2017. E essa foi também a quarta vitória da tenista do Brasil em uma chave principal de um torneio de Grand Slam. Anteriormente, ela também passou pela sua estreia em Wimbledon, há dois anos, e triunfou na primeira rodada do Aberto da Austrália em 2018 e 2019.

Agora, na luta para avançar pela primeira vez à terceira fase de uma competição desta importância, a brasileira terá pela frente a britânica Harriet Dart, 182ª colocada do ranking mundial, que também surpreendeu nesta terça-feira ao despachar a norte-americana Christina McHale, 108ª tenista da WTA. A jogadora da casa buscou uma virada para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.

Se a brasileira voltar a vencer, tem grande chance de enfrentar na terceira rodada a australiana Ashleigh Barty, atual líder do ranking mundial, que também estreou com vitória nesta terça e na segunda rodada terá pela frente a belga Alison van Uytvanck.

OUTROS JOGOS - Em outras partidas encerradas há pouco em Wimbledon, a suíça Belinda Bencic e a britânica Johanna Konta confirmaram as respectivas condições de 13ª e 19ª cabeças de chave em suas estreias. A primeira delas passou pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/2 e 6/3, enquanto a tenista da casa abriu campanha derrotando a romena Ana Bogdan por 7/5 e 6/2.

A francesa Kristina Mladenovic, a alemã Laura Siegemund, a eslovena Tamara Zidansek e a norte-americana Amanda Anisimova, a espanhola Carla Suárez Navarro, a sérvia Ivana Jorovic e a russa Varvara Flink foram outras tenistas que também venceram em duelos já finalizados pela primeira rodada da chave de simples feminina de Wimbledon.