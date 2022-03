Bia Haddad bate espanhola e se classifica na estreia do Masters 1000 de Miami

A brasileira Bia Haddad Maia se saiu bem na estreia do Marters 1000 de Miami nesta terça-feira e derrotou a espanhola Nuria Parrizas-Diaz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2 em 1h47 de partida. Esta é a primeira vez que a brasileira de 25 anos vence a adversária espanhola na carreira. Bia e Nuria haviam se enfrentado em outras duas oportunidades, ambas com vitórias da número 49 do ranking.

Bia Haddad terá um confronto que promete ser muito difícil pela frente no qualificatório para o ATP de Miami. A brasileira enfrentará a grega Maria Sakkari, nova número 3 do mundo e finalista do Marters 1000 de Indian Wells. As duas já se enfrentaram uma vez, com vitória da brasileira.

Mostrando muita decisão em quadra, Bia começou bem na partida, conseguiu confirmar seu primeiro serviço e quebrar o saque da espanhola no segundo game. Após a brasileira encaminhar bem o primeiro set, chegando a cinco games, Nuria Parrizas-Diaz endureceu o jogo nos games seguintes, conseguiu reagir e o set foi para o tie-break. Mas Bia voltou a reagir e venceu por 7/2 no tie-break para confirmar o set com um ace no fim.

Repetindo a trajetória do set inicial, Bia manteve a consistência no segundo set e conseguiu abrir ótima vantagem por 5 a 2 para se aproximar da classificação. A solidez da brasileira seguiu até o game final, o qual conseguiu vencer para confirmar a ida para segunda fase do qualificatório.

BRASILEIROS ELIMINADOS

O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado na primeira rodada do qualificatório pelo casaque Dmitry Popko na última segunda-feira e não conseguiu classificação para a chave principal. O brasileiro perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em um jogo que teve 2h22 de duração. Thiago lamentou o desempenho abaixo do esperado na fase classificatória e reafirmou seguir em busca do objetivo de entrar na chave de Roland Garros.

"Foi um jogo bem abaixo do que eu vinha apresentando nas últimas semanas. As condições estavam difíceis, claro que para os dois, mas eu realmente não me senti muito bem em quadra. Eu tive oportunidades de crescer no jogo, mas acabei errando mais do que deveria e o meu adversário foi superior, jogando sólido e bem nos momentos importantes", disse o brasileiro.

A rodada inicial da fase classificatória para o ATP de Miami não foi boa para os tenistas brasileiros. Thiago Wild perdeu por 2 sets a 0 para o espanhol Jaume Antoni Munar, com parciais de 6/3 e 6/2. Gustavo Heide também foi eliminado após perder por 2 sets 1 para o estadunidense Denis Kudla, com parciais de 6/7, 6/4 e 6/3.