Bia Haddad bate favorita croata em estreia na China; Sharapova supera romena

Depois de ter a sua estreia adiada por dois dias seguidos por causa da chuva, Beatriz Haddad Maia finalmente pôde estrear no Torneio de Tianjin. E a tenista brasileira fez bonito ao abrir campanha na competição realizada em quadras duras na China desbancando o favoritismo da croata Donna Vekic, quarta cabeça de chave, derrotada por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2.

Bia havia sido arrasada pela mesma adversária na última edição do US Open, na qual caiu por 6/2 e 6/1 no Grand Slam realizado em Nova York, mas desta vez foi buscar uma virada para dar o troco na croata após 2h08min de confronto.

O triunfo fez a brasileira garantir vaga na segunda rodada em Tianjin, onde ela terá como próxima adversária a italiana Sara Errani, que em outro duelo disputado nesta quarta-feira atropelou a ucraniana Kateryna Kozlova com parciais de 6/2 e 6/1.

Atual número 58 do ranking mundial, Bia também passou a levar vantagem no retrospecto de duelos com Vekic, pois já havia batido a croata, 46ª da WTA, no primeiro jogo entre as duas, também realizado neste ano, no Torneio de Praga, onde a brasileira ganhou por 2 sets a 1 em piso de saibro.

Neste "tira-teima" entre as duas em Tianjian, Bia e Vekic travaram um primeiro set bastante equilibrado, em que cada tenista conquistou uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual a croata foi um pouco melhor e fechou em 7/4.

A brasileira, porém, não deixou se abalar e exibiu eficiência para vencer a segunda parcial, na qual confirmou todos os seus serviços sem oferecer chances de quebra e ainda converteu um de dois break points para fazer 6/4. Com a confiança alta, Bia depois aproveitou as três oportunidades de quebra cedidas pela croata no terceiro set e assim pôde se dar ao luxo de ser derrotada por uma vez com o seu serviço, liquidando a partida em 6/2.

SHARAPOVA

Em outra partida de estreia disputada com atraso por causa da chuva nos últimos dias, a russa Maria Sharapova também estreou com vitória nesta quarta-feira ao bater a romena Irina Begu, nona cabeça de chave, por 6/4 e 6/2. Assim, a ex-número 1 do mundo e hoje 86ª colocada da WTA avançou para encarar na próxima fase a polonesa Magda Linette, que em outro duelo do dia derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5.

Já a também polonesa Petra Kvitova, segunda cabeça de chave, não conseguiu confirmar favoritismo em sua estreia ao ser surpreendida pela chinesa Lin Zhu com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4 em outro duelo desta quarta, que ainda teve a ucraniana Lesia Tsurenko e a norte-americana Alison Riske caindo respectivamente como sétima e oitava pré-classificadas na primeira rodada.

Em outros duelos do dia, a casaque Yulia Putintseva e a grega Maria Sakkari justificaram o status de respectivas quinta e sexta cabeças de chave em suas estreias.