Bia Haddad bate russa e avança para chave principal em Cincinnati

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia está na chave principal do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Neste domingo, a número 1 do Brasil e 77.ª colocada do ranking da WTA bateu a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 38 minutos - na segunda e decisiva rodada do qualifying da competição realizada em quadras rápidas.

Esta é a primeira vez que Bia Haddad Maia avança para uma chave principal de um torneio de nível Premier sem precisar de um convite. A brasileira agora espera um sorteio da organização do Torneio de Cincinnati para saber contra quem estreia. Já ganhou 30 pontos no ranking e assim deverá atingir a sua melhor posição no ranking na próxima semana.

Se Bia Haddad Maia se garantiu na chave principal, Maria Sharapova desistiu dela. Mesmo já sorteada para encarar a leta Jelena Ostapenko, atual campeão de Roland Garros, na primeira rodada, a russa anunciou na noite de sábado que não irá competir por ainda sentir dores no braço esquerdo. A ex-número 1 do mundo sequer entrou em quadra para a segunda rodada de Stanford, nos Estados Unidos, e também não foi a Toronto, no Canadá, nesta semana.

"Cheguei sexta-feira em Cincinnati com muita vontade de competir. No entanto, seguindo orientação do médico do torneio, como uma precaução para o US Open, infelizmente terei de desistir deste torneio devido à contusão que senti em Stanford", afirmou a atual número 149 do ranking através de comunicado distribuído à imprensa.