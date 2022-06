Semifinal do Torneio de Birmingham de tênis entre Bia Haddad e Halep é adiada por causa da chuva

Os fãs de tênis terão que esperar mais um pouco para saber se Beatriz Haddad Maia disputará a segunda final seguida após o título do WTA 250 de Nottingham, uma semana atrás. A tenista brasileira jogaria a semifinal do Torneio de Birmingham, também de nível 250, na manhã deste sábado, contra a romena Simona Halep, mas a chuva que atingiu a cidade britânica forçou a organização a remarcar o duelo para domingo.

O dia começaria com a disputa da primeira semifinal, entre a chinesa Shuai Zhang e a romena Sorana Cirstea, nas primeiras horas da manhã no horário de Brasília. Houve um primeiro adiamento, na esperança de que o tempo colaborasse e houvesse condição de jogo. A chuva, contudo, só ficou mais intensa e impediu a realização das partidas.

Este é o segundo duelo de Bia que precisou ser adiado em Birmingham. O jogo das oitavas de final, contra a polonesa Magdalena French, foi interrompido na quinta-feira, em razão da falta de luz natural, e retomado apenas na sexta-feira, com vitória da brasileira. A situação a forçou a fazer uma rodada dupla na sexta, jogando as quartas de final no mesmo dia. Ainda assim, venceu a italiana Camila Giorgi.

Depois de alcançar a 32ª colocação do ranking de simples da WTA, a melhor posição já atingida por ela, graças ao título em Nottingham, Bia Haddad vive a expectativa de vencer também em Birmingham para subir ainda mais na classificação. A missão, contudo, não será fácil, até porque a adversária na semifinal é Simona Halep. A brasileira jogou duas vezes contra ela e perdeu ambas.

Apesar da temporada irregular, com apenas um título conquistado em janeiro, Halep, de 30 anos, soma 23 títulos de simples na carreira, sendo dois em Grand Slams (Roland Garros-2018 e Wimbledon-2019). Ex-número 1 do mundo, a tenista romena ocupa hoje a 20ª colocação do ranking mundial.