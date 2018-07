Bia Haddad cai em estreia no qualifying do Torneio de New Haven

Em seu último torneio preparatório para o US Open, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi derrotada nesta sexta-feira logo em sua estreia no qualifying de New Haven, nos Estados Unidos. Bia perdeu para a local Christina Mchale, 61ª do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Atual número 1 do Brasil e 80ª do mundo, Bia precisava vencer as três partidas do quali para alcançar a chave principal de New Haven. Sem conseguir entrar na disputa, ela agora vai seguir sua preparação nos treinos para o quarto e último Grand Slam da temporada, que começará no dia 28.

A brasileira vinha de um bom resultado na quadra dura de Cincinnati, nesta semana. Ela havia furado o qualifying e vencera na estreia. No entanto, não resistiu à espanhola Garbiñe Muguruza, campeã em Wimbledon, na segunda rodada.

No US Open, Bia será a única brasileira na chave de simples feminina. Ela entrará direto na chave principal pela primeira vez no Grand Slam disputado em Nova York.