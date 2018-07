Bia Haddad cai na estreia no qualifying do Torneio de Pequim

Tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia se despediu de forma precoce do Torneio de Pequim nesta sexta-feira. A brasileira caiu logo na primeira rodada do qualifying da competição chinesa, de nível Premier, ao ser batida pela experiente alemã Andrea Petkovic pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Bia vinha embalada pela grande campanha no Torneio de Seul, na Coreia do Sul, onde disputou sua primeira final da carreira em nível WTA. No entanto, encontrou dificuldades diante da experiência de Petkovic, que já foi Top 10 e atualmente é a 107ª do ranking.

Em sua estreia na quadra dura de Pequim, Bia exibiu dificuldades no saque. Foram cinco duplas faltas e aproveitamento de 66% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, acabou perdendo o saque por quatro vezes ao longo da partida. A brasileira só conseguiu devolver uma destas quebras. Petkovic sacramentou a vitória em 1h20min.

Depois da queda precoce em Pequim, Bia seguirá na Ásia nesta reta final da temporada. A atual número 58 do mundo vai disputar o Torneio de Tianjin, também na China, a partir do dia 9 de outubro.

"Meu penúltimo torneio da temporada. Vou treinar bastante, pegar firme nestes dez dias no físico, na quadra e renovar as energias", projetou a brasileira.