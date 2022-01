Bia Haddad conquista WTA 500 de duplas em Sidney antes do Aberto da Austrália

Beatriz Haddad conquistou na madrugada deste sábado, ao lado da parceira casaque Anna Danilina, o título de duplas do WTA 500 de Sidney, torneio preparatório para o Aberto da Austrália. A conquista veio com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 10/8, diante da húngara Panna Udvardy e da alemã Vivian Heisen.

O título é o mais importante da carreira da brasileira de 25 anos, campeã de duplas em duas edições do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Além das taças, Haddad e Danilina recebem 470 pontos no ranking, o que deve levar a tenista paulista a sair da 485ª colocação para integrar o top 200.

Ao final da partida, após celebrar e agradecer a parceira, com quem formou dupla de última hora, Bia Haddad dedicou o troféu às vítimas das enchentes que estão causando tragédias em diferentes estados do Brasil, principalmente em Minas Gerais e na Bahia.

“Eu gostaria de dedicar este troféu a todas as pessoas no Brasil que estão passando por momentos difíceis, porque estamos sofrendo com fortes chuvas nas últimas semanas. As pessoas estão morrendo. Então, eu só posso mandar boas energias para elas. Sei que uma partida de tênis não é tão importante quanto a perda de uma vida. Muito obrigada", comentou.

Em quadra, a brasileira e a casaque começaram bem e chegaram a liderar o set por 3/1, mas Udvardy e Heisen quebraram o serviço duas vezes e levaram a parcial. No segundo set, a disputa equilibrada terminou com um ótimo game de Bia para forçar o match tie-break e levar a decisão para o set de desempate, que precisou de sete match-points para definir as vencedoras.

Agora, Haddad se prepara para começar a disputa do simples do Aberto da Austrália. A primeira adversária dela será a norte-americana Katie Volynets, em duelo marcado para segunda-feira, ainda sem horário definido.

OUTROS JOGOS

Após a comemoração do título de duplas, o WTA 500 de Sidney também teve a definição da campeã do simples. Quem levantou o troféu foi a atual número 9 do ranking, a espanhola Paula Badosa, que fez uma partida disputada contra a tcheca Barbora Krejcikova e venceu a grande final por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/4).

Já no WTA 250 de Adelaide, quem ficou com o título foi a norte-americana Madison Keys, vencedora do duelo contra a compatriota Alison Riske, ao conseguir parciais de 6/1 e 6/2 em 1h06 de partida. Nas duplas, as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya foram as campeãs com uma vitória por 1/ 6, 7/6 e 10/7, sobre as tchecas Tereza Martincova e Marketa Vondrousova.

