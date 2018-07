Bia Haddad dá salto e obtém melhor ranking da carreira na WTA

A brasileira Beatriz Haddad Maia obteve nesta segunda-feira seu melhor ranking da carreira até agora. Prestes a completar 21 anos, no fim do mês, a jovem tenista deu um salto de 29 posições e apareceu na 115ª colocação da lista da WTA, graças ao bom desempenho no Torneio de Praga, na República Checa, na semana passada.

Em sua melhor semana no circuito profissional, a número 1 do Brasil emplacou cinco vitórias seguidas, sendo três no qualifying e duas na chave principal. Ela deixou para trás rivais do Top 100, do Top 50 e até do Top 20, como a experiente australiana Samantha Stosur, ex-número 4 do mundo e campeã de Grand Slam.

A boa sequência rendeu preciosos pontos para a brasileira, que tinha como melhor ranking a posição de 144 do mundo, registrado na semana passada. Nesta semana, ela disputará o ITF de Cagnes Sur Mer, na França, como preparação para o qualifying de Roland Garros. Se chegar ao título, poderá até sonhar com a entrada no Top 100 do ranking.

Entre as tenistas mais bem ranqueadas do circuito, Serena Williams segue na ponta, mesmo sem jogar, por estar grávida. A alemã Angelique Kerber segue logo atrás, apenas 65 pontos abaixo da norte-americana. Ela deve alcançar o topo na próxima atualização do ranking, mesmo se não fizer grande campanha no Torneio de Madri, na Espanha, nesta semana.

A checa Karolina Pliskova segue na terceira posição, enquanto a espanhola Garbiñe Muguruza subiu dois postos e ocupa agora a quarta colocação. A eslovaca Dominika Cibulkova continua em quinto lugar, sendo agora seguida pela inglesa Johanna Konta e pela polonesa Agnieszka Radwanska. Ambas ganharam uma posição cada no Top 10.

Estas tenistas ganharam boas colocações porque a romena Simona Halep desabou quatro posições na restrita lista da WTA. Ela figura em oitavo, à frente da russa Svetlana Kuznetsova e da ucraniana Elina Svitolina, que entrou no Top 10 ao ganhar duas colocações.

Longe do topo, a russa Maria Sharapova conquistou mais dois lugares no ranking, mesmo sem entrar em quadra na semana passada. Em razão da queda de rivais, a russa subiu para o 258º posto, ainda longe de brigar até mesmo por vaga em qualifying de torneios de Grand Slam. Nesta semana, ela competirá em Madri e poderá somar pontos importantes para dar um salto no ranking.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Serena Williams (EUA), 7.010 pontos

2º - Angelique Kerber (ALE), 6.945

3º - Karolina Pliskova (RCH), 5.946

4º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.627

5º - Dominika Cibulkova (ESL), 4.475

6º - Johanna Konta (ING), 4.425

7º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.255

8º - Simona Halep (ROM), 4.206

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.060

10º - Elina Svitolina (UCR), 3.955

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.910

12º - Venus Williams (EUA), 3.812

13º - Madison Keys (EUA), 3.737

14º - Elena Vesnina (RUS), 2.885

15º - Petra Kvitova (RCH), 2.835

16º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.635

17º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.375

18º - Barbora Strycova (RCH), 2.175

19º - Kiki Bertens (HOL), 1.879

20º - CoCo Vandeweghe (EUA), 1.868

115º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 463

211º - Teliana Pereira (BRASIL), 245

255º - Paula Gonçalves (BRASIL), 189

408º - Laura Pigossi (BRASIL), 84