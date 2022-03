Bia Haddad derrota chinesa e garante vaga nas quartas de final em Monterrey

Bia Haddad garantiu vaga nas quartas de final do WTA 250 de Monterrey, no México, nesta quarta-feira, ao derrotar a chinesa chinesa Xinyu Wang, com um duplo 6/2, em 1h15 de partida.

A próxima adversária da brasileira no torneio sairá da partida entre a checa Marie Bouzkova e a croata Petra Martic, prevista para esta quinta-feira, ás 16 horas (horário de Brasília).

Bia teve um início muito bom e obteve duas quebras de serviço, além de manter seu saque em três oportunidades. Com isso, não teve problemas para fechar o primeiro set e abrir vantagem na disputa.

Com sete aces, a brasileira, 69ª do mundo, quase nada sofreu para manter seu serviço no segundo set, além de somar mais duas quebras sobre a chinesa, numero 90 do ranking mundial.

Bia Haddad pode terminar o torneio, que distribui 280 pontos no total, entre as 50 primeiras colocadas do ranking da WTA.