Bia Haddad destaca evolução após vice em Toronto: 'Mais competitiva a cada semana'

A final do WTA 1000 de Toronto não saiu da forma que os brasileiros gostariam, porém, não houve motivos para não sentir nada além de orgulho do desempenho de Bia Haddad no torneio. Em campanha irretocável até a decisão, com direito a elminar a número um do ranking, Iga Swiatek, nas semifinais, Bia parou apenas no duelo com Simona Halep e ficou com o vice campeonato.

Em partida realizada neste domingo, a brasileira acabou superada por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/3. O vice-campeonato, apesar de ter deixado um gosto amargo na tenista, trará a melhor posição de sua carreira no ranking mundial. Nesta segunda-feuira, quando for atualizado, Bia Haddad deixará a 24ª posição rumo ao 16º lugar. Após a partida, emocionada pela conquista, ela agradeceu sua comissão técnica e a torcida dos brasileiros, afirmando que está "rumo ao caminho certo" na carreira.

"Gostaria de agradecer minha equipe aqui. Rafa, meu técnico. Temos várias pessoas trabalhando nos bastidores, mas especialmente o Rafa, que criou essa mentalidade em mim. Estou mais competitiva a cada semana. Estamos trabalhando rumo ao caminho certo e os resultados estão vindo pois estamos focados no processo. Gostaria também de agradecer minha família, todos que me apoiam no Brasil, aos brasileiros que estiveram aqui e foram incríveis a cada momento", seguiu.

Ainda, a tenista deixou de lado o protocolo da declaração e em bom português aproveitou para relembrar a data do Dia dos Pais, celebrada neste domingo no Brasil. Aproveitando o ensejo, dedicou o feito logrado neste domingo à sua família. "Hoje é Dia dos Pais no Brasil, não é o troféu que gostaria. Mas gostaria de dedicar ao meu pai e meus avós esse título e a todos os pais brasileiros que puderam curtir e estar com a família", afirmou.

The first Brazilian to reach a WTA 1000 final Congratulations on an incredble week, Bia! ⭐️#NBO22 pic.twitter.com/ACqg4PD8Wf — wta (@WTA) August 14, 2022

Em meio a uma temporada histórica, repleta de conquistas, Bia reconheceu que não conseguiu manter as emoções sob controle na final, mas aproveitou para reiterar que seguirá firme em busca de novos feitos no esporte. "Pra finalizar, hoje dei meu máximo. Não controlei minhas emoções da melhor maneira, mas mesmo não tendo minha melhor apresentação, eu tentei lutar desde o começo. Só queria agradecer a todos e tentarei dar meu melhor a cada semana nestas quadras. Respeito muito o tênis. Vou continuar lutando ao redor do planeta", concluiu.