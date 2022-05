Bia Haddad é campeã nas duplas em Paris e vai à final do simples

Beatriz Haddad Maia vem fazendo uma grande temporada. Neste sábado, a tenista brasileira conquistou o WTA de Paris, ao lado da francesa Kristina Mladenovic. Elas venceram a georgiana Oksana Kalashnikova e a japonesa Miyu Sato por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/4.

O título não veio de forma simples. Bia e Mladenovic perderam o primeiro set, mas demonstraram poder de reação para conquistar o segundo set e vencer no match tiebreak por 10 a 4, momento em que foram dominantes na partida.

A vitória leva Bia para a 34ª colocação no ranking de duplas da WTA e confirma o grande momento da brasileira, que conquistou no último domingo o título do WTA 125 de Saint Malo.

FINAL NO SIMPLES

Bia também confirmou neste sábado uma vaga na final do simples, ao bater a romena Ana Bogdan por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/1.

A brasileira se mostrou incansável ao fazer duas partidas em alto nível. Ela começou perdendo, mas liderou todo o segundo set e foi confirmar a quebra no último game.

No terceiro set, Bia dominou do início ao fim e confirmou a classificação para a final. Com isso, ela garantiu uma vaga no top-50 do ranking da WTA.