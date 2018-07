Bia Haddad é eliminada em estreia no qualifying de Wimbledon

A jovem brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada logo na estreia no qualifying de Wimbledon, nesta terça-feira. A tenista de apenas 19 anos não resistiu à suíça Romina Oprandi e foi superada com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 52 minutos.

Com a derrota, Bia adiou mais uma vez sua estreia em uma chave principal de Grand Slam como tenista profissional. Em 2015, ela disputa sua primeira temporada como profissional nos torneios mais importantes do circuito feminino. Seu melhor resultado aconteceu em Roland Garros, quando caiu somente na terceira e última rodada do quali.

A queda precoce no quali acontece na semana em que a brasileira obteve seu melhor ranking da carreira, figurando no 148º lugar da lista da WTA. Caso tivesse avançado à chave principal, poderia se aproximar do Top 100, dando grande salto no ranking.

Com a eliminação de Bia, o Brasil terá apenas uma representante na chave principal feminina de Wimbledon. Teliana Pereira entrou direto por ter melhor ranking na época em que a organização do Grand Slam definiu as classificadas. No masculino, Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, também estão garantidos.