Bia Haddad é eliminada nas duplas em Eastbourne; Bruno Soares e Thiago Monteiro avançam

O dia de disputa no Aberto de Eastbourne foi satisfatório para o Brasil que obteve vitória nas duplas com Bruno Soares e nas simples com Thiago Monteiro. A baixa ficou por conta da Beatriz Haddad Maia. Ela voltou à grama para jogar ao lado da casaque Anna Danilina e acabou eliminada.

Nas simples, o cearense Thiago Monteiro superou o francês Ugo Humbert e se garantiu nas oitavas de final do ATP 250. No duelo de canhotos, valeu o seu estilo mais agressivo e venceu a partida por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4.

O ponto forte da vitória do brasileiro foi o saque. O seu adversário na outra fase já está definido: será o norte-americano Taylor Fritz, cabeça de chave número 3.

Outro brasileiro que brilhou em Eastbourne, mas na categoria de duplas foi Bruno Soares. Em sua estreia, o mineiro teve como parceiro o britânico Jamie Murray e os dois superaram os cabeças de chave 3 do torneio, John Peers e Filip Polasek, com triunfo de 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10/7.

Já Bia Haddad, que brilhou na simples e está nas oitavas do torneio, foi eliminada nas duplas ao lado de pela Anna Danilina. Elas perderam para a sérvia Aleksandra Krunic e para a polonesa Magda Linette com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

WIMBLEDON

Pelo qualifying do torneio de Wimbledon, duas brasileiras entraram em quadra, mas acabaram eliminadas da competição. Gabriela Cé fez um jogo duro, mas acabou derrotada pela francesa Leólia Jeanjean por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 0/6 e 7/5. A outra representante do Brasil também deu adeus ao torneio nesta fase inicial. Carol Alves parou na americana Danielle Lao por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 e 6/3.