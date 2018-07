Bia Haddad é eliminada por norte-americana em torneio espanhol

Não foi além da primeira rodada a participação da brasileira Beatriz Haddad Maia no Torneio de Maiorca, na Espanha. Após "furar" o qualifying do evento preparatório de Wimbledon, a número 95 do mundo deixou a disputa ao perder nesta terça-feira para a norte-americana Shelby Rogers, a 70ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1 hora e 43 minutos.

Garantida na chave principal do Grand Slam londrino, Bia Haddad precisou passar pelo qualifying para jogar o evento espanhol. E a brasileira teve êxito ao conquistar duas vitórias, sobre a alemã Katharina Hobgarski e a norte-americana Sofia Kenin. Mas agora sucumbiu diante de outra tenista dos Estados Unidos.

Bia Haddad sofreu com o saque de Rogers, que disparou sete aces, contra três da brasileira, e venceu 88% dos pontos disputados no seu primeiro serviço. Assim, a brasileira não conseguiu ameaçar o saque da oponente no set inicial, salvou os três break points da norte-americana, mas acabou sucumbindo no tie-break.

No segundo set, Rogers encaminhou a sua vitória ao conseguir uma quebra de saque logo no segundo game. A brasileira ainda teve um break point no duelo, mas não o converteu e acabou sendo eliminada com a derrota por 6/3.

Também nesta terça-feira, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, cabeça de chave número 1 do evento espanhol e 17ª colocada no ranking da WTA, avançou na sua estreia com uma vitória de virada sobre a local Sara Sorribes Tormo (97ª colocada no ranking) por 4/6, 7/5 e 6/4. Sua próxima rival vai ser a alemã Julia Goerges (54ª), que superou a espanhola Lara Arruabarrena Vecino por 6/1 e 6/2.

A alemã Mona Barthel, as italianas Francesca Schiavone e Roberta Vinci, a francesa Caroline Garcia, a belga Kirsten Flipkens e a eslovaca Jana Cepelova avançaram às oitavas de final do Torneio de Maiorca nesta terça.