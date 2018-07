Bia Haddad é indicada para prêmio de revelação da temporada

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi indicada nesta terça-feira ao prêmio de revelação da temporada. A honraria é concedida pela WTA, a entidade que organiza o circuito feminino. Bia vai disputar o prêmio com a norte-americana Catherine Bellis, a belga Elise Mertens e a checa Marketa Vondrousova.

O prêmio será definido por votação de jornalistas de diferentes partes do mundo. O resultado sairá durante a disputa do Masters da WTA, tradicional torneio que vai reunir as oito melhores tenistas do mundo em Cingapura, entre os dias 22 e 29 deste mês.

A lista de quatro indicadas foi definida com base em dois critérios da WTA: tenistas que entraram no Top 100 do ranking pela primeira vez e com resultados expressivos ao longo da temporada. Bia se encaixa em ambos, por ter furado o Top 100 neste ano e por ter surpreendido em diversas competições neste ano.

A tenista de 21 anos começou 2017 na distante 173ª colocação do ranking da WTA. E, após uma ascensão de 115 posições, figura hoje no 58º posto. Ela se tornou a oitava brasileira da história a entrar no Top 100.

"Estou muito feliz com essa indicação. Ela mostra que estamos no caminho certo e que 2017 está sendo um ano muito especial, cheio de 'primeiras vezes' na minha carreira, como minha primeira vitória em Grand Slam em Wimbledon, primeira vitória sobre uma top 20, em Praga e minha primeira final de WTA em Seul", comemora Bia Haddad.

Entre os destaques da brasileira na temporada estão os títulos conquistados em torneios de nível ITF US$ 25 mil, em Clare, e ITF US$ 100 mil, em Cagnes-Sur-Mer. No mês passado, ela alcançou sua primeira final de nível WTA na carreira, quando perdeu para a letã Jelena Ostapenko, atual campeã de Roland Garros, em Seul.

Outro ponto alto do ano da brasileira aconteceu em Praga. Na competição de nível WTA, ela despachou, entre outras, a australiana Samantha Stosur, ex-Top 5. Na época, Stosur estava entre as 20 melhores do ranking.

MAIS CHUVA EM TIANJIN

Bia ainda não conseguiu estrear no Torneio de Tianjin, na China, nesta semana. O mau tempo atrapalhou a programação do torneio na segunda e também nesta terça. Após dois dias sem jogos, a brasileira deve estrear na madrugada desta quarta, a partir das 5h30 (horário de Brasília), contra a croata Donna Vekic, 46ª do mundo.