Bia Haddad e João Menezes perdem no qualifying e estão fora do US Open

Bia Haddad e João Menezes perderam, nesta quinta-feira, no qualifying do US Open, em Nova York, e estão fora do último Grand Slam do ano. O tradicional torneio, que terá a sua 141ª edição tem início previsto para a próxima segunda-feira.

O mineiro João Menezes, 227 do mundo, caiu para norte-americano Maxime Cressy (151 do ranking) na segunda rodada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h39, para seguir na disputa. Na primeira rodada, o quarto tenista brasileiro derrotou o italiano Filippo Baldi.

"Foi um jogo em que eu sai na frente, bem, estava devolvendo todos os saques dele. Mas, aí, ele sacando 1/3, deu uma bola de sorte, fechou 2/3 e pediu fisioterapeuta. E, na volta, conseguiu a quebra. No 5/6, também, duas bolas que definiram. No segundo set, aproveitou um game que não joguei tão bem. E, contra adversários assim, um game desses custa muito", disse Menezes.

Bia Haddad foi eliminada, ao perder, de virada, para a búlgara Viktoriya Tomova (117ª do ranking), por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 2/6, em 2h15. Na primeira rodada, a brasileira bateu a espanhola Irene Burillo Escorihuela, 241ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3. A paulista, de 25 anos, número 1 do Brasil e 174ª do mundo, só participou da chave principal em Nova York, em 2017.