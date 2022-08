Bia Haddad elimina Iga Swiatek em Toronto e se torna 1ª brasileira a superar número 1 do mundo

O melhor ano da carreira de Beatriz Haddad Maia ganhou mais um lindo episódio nesta quinta-feira, no Canadá. A tenista brasileira enfrentou a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, e conquistou uma incrível vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto. Ela é a primeira representante do Brasil a vencer uma adversária que ocupa primeira colocação do ranking. Na próxima fase, Bia Haddad medirá forças com a vencedora do duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza ou a suíça Belinda Bencic.

“Jogar tênis nesse nível, independentemente onde você joga, você tem de dar o máximo e ir até o limite. Estou muito feliz e orgulhosa de mim e da minha equipe”, disse Bia depois do jogo. “Obrigada a todos que vieram torcer hoje. Eu espero que na próxima rodada vocês também torçam por mim”, completou, brincando com o fato de ter eliminado a canadense Leylah Fernandez, número 13 do mundo, na fase anterior.

A vitória sobre Swiatek, que busca a 50ª vitória do ano, é mais um momento de brilho da tenista paulista nesta temporada. Atual 24ª colocada do ranking da WTA, ela é dona da melhor colocação de uma brasileira na série. Em busca do primeiro título de um torneio de nível 1000, ela foi campeã dos WTAs 250 de Birmingham e Nottingham durante o mês de junho, o que a alavancou na classificação.

Desde o início, Bia mostrou que tinha condições de enfrentar a número 1 do mundo de igual para igual. Empatou o jogo logo depois de perder o primeiro game e fez uma disputa lá e casa, buscando o empate pela segunda vez antes de quebrar o saque da polonesa e virar a partida para colocar 3 a 2 no placar.

A partir daí, não saiu mais da frente e fechou a parcial em 6 a 4, tornando-se a primeira brasileira da história a vencer um set contra a primeira colocada do ranking. Antes dela, apenas duas representantes do Brasil enfrentaram as melhores do mundo em suas épocas. Neige Dias perdeu por duplo 6 a 0 contra Steffi Graf, em 1989, no WTA de Berlim, e Teliana Pereira levou 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) de Serena Williams, na disputa de 2016 de Roland Garros.

"I'm very proud of myself and my team" Beatriz Haddad Maia is on cloud nine! #NBO22 pic.twitter.com/foY2PTNK5C — wta (@WTA) August 11, 2022

No segundo set, Swiatek venceu o primeiro game novamente e, assim como no primeiro, viu Bia virar. Dessa vez, contudo, a polonesa não permitiu que a brasileira levasse a reação adiante, quebrou o serviço no sexto game e confirmou o serviço na sequência antes de confirmar a vitória por 6 a 3.

Dedicada a fazer história, a tenista paulista teve o serviço quebrado no primeiro game, mas devolveu a quebra em seguida. Depois que conseguiu a virada por 2 a 1, ganhou muita confiança e equilibrou o jogo novamente, depois das oscilações no set anterior. Muito forte no saque, aproveitou também alguns erros da polonesa para chegar aos games finais em vantagem. Após Swiatek salvar dois match points, no momento em que o placar marcava 6 a 5, a brasileira quebrou o saque da número 1 e garantiu o 7 a 5.