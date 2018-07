Bia Haddad estreia com vitória no quali de Roland Garros

Depois da decepção brasileira na segunda-feira, quando todos os brasileiros foram eliminados no qualifying de Roland Garros, Beatriz Haddad Maia trouxe alegria à torcida ao estrear com vitória na chave feminina do quali. Atual 332ª do ranking, ela derrotou de virada a australiana Olivia Rogowska, 348ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

"Foi um jogo duro, acreditei a todo momento, mesmo no primeiro set quando fiquei em desvantagem. Eu já tinha perdido para ela aqui no ano passado, na 'negra' (terceiro set), para furar o quali, então eu já sabia que não seria fácil. Agora é treinar amanhã para estar pronta para o próximo jogo", comentou a brasileira de 19 anos.

Sua próxima adversária será a norte-americana Jennifer Brady, atual 147ª do mundo. Elas já se enfrentaram duas vezes no circuito, com vitórias da brasileira. "Conheço bem ela e estou pronta para a próxima", projetou Bia.

Nesta quarta, outra brasileira estreará no quali. Será Paula Gonçalves, número dois do País e 179ª do ranking. Ela vai encarar a holandesa Richel Hogenkamp, atual 139ª do mundo.

Na segunda-feira, o Brasil teve rendimento desastroso na chave masculina do qualifying. Guilherme Clezar, André Ghem, Thiago Monteiro e João Souza, o "Feijão", perderam suas primeiras partidas no classificatório para a chave principal de Roland Garros.