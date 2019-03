Bia Haddad estreia com vitória no quali do Torneio de Monterrey

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no qualifying do Torneio de Monterrey, no México, neste sábado. Ela derrotou a mexicana Marcela Zacarias, convidada da organização, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 6/4, em 1h25min de partida.

"O primeiro jogo em qualquer torneio é sempre difícil. A menina se defendeu muito bem, foi um jogo que volta muitas bolas. Foi fundamental eu sacar bem e ficar no jogo, aqui tem um pouco de altura. Tenho que confiar bastante no meu jogo", comentou Bia após vencer a 509ª do mundo.

Número 1 do Brasil e 151ª do ranking, ela precisa vencer mais duas partidas para furar o quali e entrar na chave principal da competição mexicana, disputada em quadra dura e de nível International.

Sua próxima adversária será a venezuelana Andrea Gamiz, 351ª do mundo, que venceu na estreia a russa Yana Sizikova, por 6/4 e 6/1. Nos dois confrontos já realizados entre as duas tenistas, a brasileira levou a melhor.