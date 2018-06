Bia Haddad estreia com vitória no Torneio de Hobart

A brasileira Beatriz Haddad Maia faturou na madrugada deste domingo sua primeira vitória da temporada. A atual 71ª do ranking derrotou a local Lizette Cabrera pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, no Torneio de Hobart, na Austrália.

Contra a convidada da organização, 152ª do mundo, Bia só esboçou alguma dificuldade no set inicial, quando perdeu o saque. Mas não chegou a ser ameaçada pela rival. Ao faturar duas quebras de serviço, encaminhou a parcial.

No segundo set, a brasileira deslanchou em quadra. Obteve mais duas quebras e não teve sequer o saque ameaçado. Bia fechou o jogo em apenas 1h08min, pela primeira rodada da competição que é preparatória para o Aberto da Austrália, com início no dia 15.

"Foi uma ótima estreia", comemorou Bia, após disputar sua segunda partida na temporada. Na estreia, em Auckland, ela perdeu logo na primeira rodada. "Joguei muito solta, a quadra aqui é bem mais rápida, diferente da semana passada. As condições não eram muito favoráveis para as duas, tive que jogar com bastante paciência. Consegui fazer em quadra o plano que tinha combinado", comentou a brasileira.

Agora Bia aguarda a definição da sua adversária na segunda rodada. A futura rival vai sair do confronto entre a vencedora do duelo entre a belga Elise Mertens (cabeça de chave número 2 e 36ª do ranking) e a japonesa Kurumi Nara, que furou o qualifying e é a atual 102ª do ranking.

Ainda em Hobart, avançaram na chave as romenas Monica Niculescu e Mihaela Buzarnescu, a casaque Yulia Putintseva, a norte-americana Varvara Lechenko, as belgas Kirsten Flipkens e Alison Van Uytvanck, a britânica Heather Watson e a sérvia Nina Stojanovic.