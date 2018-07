Bia Haddad estreia com vitória no Torneio de Seul

De volta às quadras, sem competir desde o US Open, a brasileira Beatriz Haddad Maia fez uma boa estreia no Torneio de Seul, na Coreia do Sul, nesta segunda-feira. A número 1 do País venceu a ucraniana Katarina Zavatska, 251º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, em 2h17min de jogo.

Bia não jogava desde o último Grand Slam do ano, disputado em Nova York, no início do mês. Ela vinha de duas derrotas seguidas, nas estreias do US Open e do Torneio de New Haven (ainda no qualifying). Com a estreia em Seul, encerrou esta ligeira sequência negativa.

"Primeira rodada sempre é dura. A menina vinha de uma boa semana, jogou muito bem e eu consegui ir me encaixando durante o jogo e sair com a vitória", comemorou Bia, atual 71º do mundo.

Sua próxima adversária será a romena Irina-Camelia Begu, 55ª do mundo e cabeça de chave número cinco do torneio sul-coreano. Begu venceu na estreia a tailandesa Varatchaya Wongteanchai, por 2/6, 6/3 e 6/3.

"Será que a primeira vez que vou jogar contra ela. Será mais um jogo duro, sei que ela é bem agressiva e saca bem", projetou a brasileira.

Em outros jogos desta segunda-feira, avançaram na chave a romena Sorana Cirstea, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Ekaterina Alexandrova, a australiana Priscilla Hon e a tailandesa Luksika Kumkhum.