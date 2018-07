Bia Haddad estreia contra Petkovic no quali do Torneio de Pequim

Depois de surpreender com o vice-campeonato em Seul, no fim de semana, a brasileira Beatriz Haddad Maia voltará à quadra nesta sexta-feira. Na próxima madrugada, a tenista número 1 do Brasil estreará na chave do qualifying do Torneio de Pequim, de nível Premier, na China.

+ Após ser vice em Seul, Bia Haddad salta 13 posições e entra no Top 60 pela 1ª vez

Cabeça de chave número dois, Bia fará sua estreia contra a experiente alemã Andrea Petkovic, que já foi Top 10 e atualmente é a 107ª do ranking. As duas tenistas nunca se enfrentaram no circuito profissional. A partida está marcada para as 3 horas desta sexta (horário de Brasília).

Bia vive grande fase no circuito. Aos 21 anos, disputou sua primeira final de nível WTA no domingo, em Seul, na Coreia do Sul. Mesmo diante da campeã de Roland Garros, a letã Jelena Ostapenko, a brasileira vendeu caro a derrota e chegou a vencer um dos sets da decisão sul-coreana.

Com a boa campanha em Seul, a brasileira obteve seu melhor ranking da carreira. Na segunda-feira, ela subiu para a 58ª posição da lista da WTA. Em Pequim, ela precisa de duas vitórias para furar o quali e entrar na chave principal.