Bia Haddad exalta 'aprendizado' em Cincinnati e já mira New Haven

Apesar da dura derrota na segunda rodada de Cincinnati, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia avaliou como positiva sua participação na competição norte-americana, preparatória para o US Open. Bia se despediu ao ser superada pela espanhola Garbiñe Muguruza, campeã de Wimbledon, pelo placar de 6/2 e 6/2.

"Mais um aprendizado para mim", comentou a brasileira, que até ganhou elogios da vencedora da partida. "Apesar do que mostrou o placar, houve muitos games que foram super equilibrados, porque ela é alta e tem um saque muito potente", disse Muguruza, atual número seis do mundo.

O placar do jogo disputado na noite de terça-feira não abalou a brasileira. "Ontem [terã] foi um jogo duro. A Muguruza se impôs, foi difícil entrar no jogo. Vamos com tudo para o próximo torneio. Sexta já começa o quali de New Haven, mas uma semaninha para se preparar para o US Open", projetou a atual 80ª colocada do ranking.

Ainda nesta quarta, Bia Haddad vai viajar para New Haven, ainda em solo americano, para seguir sua preparação para o US Open. Ela entrará no qualifying. Para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que começará no dia 28, a brasileira tem vaga garantida na chave principal.