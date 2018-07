Bia Haddad ganha convite para chave principal de Miami

A brasileira Beatriz Haddad Maia ganhou nesta quarta-feira o convite para entrar direto na chave principal do Torneio de Miami, um dos maiores do circuito feminino. Bia Haddad, como é conhecida, vai se juntar à Teliana Pereira, já garantida na competição. Será a maior competição já disputada pela jovem tenista, de apenas 19 anos. "Será uma nova experiência, vou jogar contra as melhores e vou acreditar, a todo momento, que posso enfrentá-las de igual para igual, jogando ponto a ponto, mantendo a minha agressividade e a minha cabeça tranquila", comemora a tenista, que até já competiu em torneios de Grand Slam, mas nunca passou do qualifying.

Agora ela terá pela frente algumas das principais tenistas do mundo em Miami. A competição nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo, perdendo somente para os torneios de Grand Slam. Alguns especialistas até tratam Miami como o "quinto" Grand Slam da temporada em razão do tamanho da chave.

Comecei a quarta-feira com uma excelente notícia!Estou muito grata e feliz pela oportunidade que a IMG está me dando... Publicado por Bia Haddad Maia em Quarta, 9 de março de 2016

Bia recebeu o convite por causa da iniciativa da organização do Torneio de Miami em valorizar novos talentos e também em razão da proximidade da agência IMG, que cuida da sua carreira, com a competição. "A IMG acredita muito no potencial da Bia e esse 'wild card' vai de encontro com a estratégia da IMG e do Miami Open em dar oportunidade as futuras estrelas da WTA", afirma Luiz Fernando Procópio de Carvalho, empresário da tenista e também diretor do Rio Open.

Antes de Bia receber o "wild card", a compatriota Teliana Pereira já havia assegurado seu lugar na chave principal, por ocupa a 50ª posição do ranking - Bia é a atual 270 do mundo. O Torneio de Miami terá início no dia 21 de março.