Bia Haddad ganha mais uma e fica perto da chave principal de Monterrey

Tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad Maia venceu mais uma no qualifying do Torneio de Monterrey, no México, e ficou mais perto de entrar na chave principal da competição disputada em quadra dura, de nível International.

Neste domingo, ela derrotou a venezuelana Andrea Gamiz, atual 351ª do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h14min. Bia conquistou sua terceira vitória em três jogos contra a adversária sul-americana.

Com o resultado, a atleta brasileira só precisa de mais uma vitória para furar o quali e entrar na chave principal. Sua próxima adversária será a húngara Greta Arn, de 39 anos, que já foi Top 70 e atualmente é a 401ª colocada no ranking da WTA. Atual 151ª do mundo, Bia vai enfrentar Arn pela primeira vez no circuito.

Bia vem de derrota na segunda rodada do quali de Miami, para o qual obteve convite, há cerca de duas semanas. Em Acapulco, na competição anterior, ela brilhou ao furar o quali, alcançar as quartas de final e ainda obter a maior vitória de sua carreira, ao bater a norte-americana Sloane Stephens, então número quatro do mundo.