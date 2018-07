Bia Haddad Maia bate romena e está a uma vitória da chave principal de Cincinnati

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia começou bem a sua participação no qualifying do Torneio de Cincinnati, um WTA Premium disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. Neste sábado, a número 1 do Brasil e 77.ª do ranking venceu na estreia do qualificatório a romena Ana Bogdan, 124.ª do mundo, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 horas e 20 minutos de partida.

"Estreia é sempre diferente, mas foi um bom jogo. A menina joga firme dos dois lados, eu sabia que teria que jogar agressiva, mexer bastante ela. Consegui fazer isso bem e fui sólida o tempo todo", afirmou Bia Haddad Maia.

A brasileira está agora a uma vitória da chave principal em Cincinnati. Neste domingo, Bia Haddad Maia volta à quadra para enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova, 88.ª do mundo, que venceu a sueca Johanna Larsson, cabeça de chave 5, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

No único confronto entre as duas no circuito profissional - nesta temporada, no qualifying do Torneio de Praga, na República Checa -, Bia Haddad Maia levou a melhor vencendo a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.