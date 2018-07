Bia Haddad Maia conquista torneio na França e entrará para o Top 100 do ranking

A brasileira Bia Haddad Maia conquistou neste domingo o seu principal título da carreira ao derrotar a suíça Jil Teichmann por 2 sets a 0, com duplo 6/3, na decisão do Torneio de Cagnes-Sur-Mer, na França. A conquista inédita em uma competição ITF que premia a campeã em US$ 100 mil levará Bia pela primeira vez ao Top 100 do ranking mundial da WTA.

Com isso, a tenista de 21 anos garante também pela primeira vez na carreira uma vaga na chave principal de Grand Slam. Bia Haddad Maia entrará diretamente em Wimbledon, que tem inscrição até o próximo dia 22 e dá vaga às 104 melhores ranqueadas.

"Gostaria de dedicar a conquista de hoje (domingo), em especial, à minha mãe. Feliz Dia das Mães, infelizmente faz uns aninhos que a gente não consegue passar juntas, muitos anos ainda estão por vir", comemorou a brasileira.

Na partida deste domingo, Bia Haddad Maia conseguiu administrar o nervosismo e não passou sufoco. Abriu 3 a 1 de vantagem e teve o saque quebrado. Manteve a calma, fez 4 a 2 e fechou o primeiro set. No segundo, chegou a abrir 2 a 0, mas permitiu a virada em 3 a 2. Novamente manteve a tranquilidade e atropelou a adversária, fechando em novo 6/3.

Além da conquista em Cagnes-Sur-Mer, Bia Haddad Maia faturou neste ano o ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália, e chegou às quartas de final do WTA de Praga, na República Checa. Nas duplas, venceu o WTA de Bogotá, na Colômbia. A brasileira agora iniciará preparação para o qualifying de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.