Bia Haddad Maia estreia com vitória em Acapulco e encara Top 20 na segunda rodada

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia começou bem a disputa do Torneio de Acapulco, no México, que é disputado em quadras sintéticas e rende uma premiação total de US$ 250 mil. Nesta terça-feira, a número 1 do País e 60.ª do mundo, derrotou a britânica Heather Watson, 71.ª colocada do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 6/1, após 2 horas e 31 minutos.

Com a perspectiva de jogar os torneios mais importantes nesta temporada, Acapulco é a quarta competição do calendário da brasileira em 2018. Na Oceania, onde disputou a chave principal do Aberto da Austrália, Bia Haddad Maia venceu dois jogos em três torneios. Para subiu no ranking na semana que vem, precisa vencer pelo menos mais uma vez no México.

Mas o próximo desafio para a brasileira será complicado. Bia Haddad Maia terá pela frente a francesa Kristina Mladenovic, atual número 17 do mundo, que nesta terça-feira estreou em Acapulco com uma fácil vitória sobre a compatriota Amandine Hesse por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Em outros jogos da primeira rodada no torneio mexicano, a norte-americana Sloane Stephens, uma das maiores favoritas ao título, derrotou a francesa Pauline Parmentier por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0) e encerrou uma sequência de oito derrotas consecutivas desde o título do US Open no ano passado. Já a suíça Stefanie Voegele eliminou a alemã e cabeça 8 Tatjana Maria por 6/2 e 7/5.