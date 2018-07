Bia Haddad Maia leva 'pneu' e é eliminada no Torneio de Bogotá A brasileira Bia Haddad Maia lutou nesta quarta-feira, mas não conseguiu superar a experiente espanhola Lourdes Dominguez Lino e foi eliminada do Torneio de Bogotá, na Colômbia. A tenista número dois do Brasil, de apenas 18 anos, foi derrotada na segunda rodada pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/0.