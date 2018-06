Bia Haddad Maia vence set, mas perde para Radwanska na estreia em Auckland

A brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada logo no seu jogo de estreia no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, disputado em quadras duras. Nesta terça-feira, a número 71 do mundo perdeu pela primeira rodada para a polonesa Agnieszka Radwanska, a 28ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2, em 1 hora e 52 minutos.

Bia Haddad teve dificuldades com o seu saque, tanto que cometeu quatro duplas-faltas. Ainda assim, a brasileira conseguiu vencer o segundo set. Na terceira parcial, porém, ela ofereceu pouca resistência, permitindo que Radwanska vencesse cinco games seguidos e definisse o seu triunfo por 6/2.

Classificada às oitavas de final, Radwanska agora terá pela frente a norte-americana Taylor Townsend (95ª colocada no ranking da WTA), que passou pela compatriota Christina McHale por 1/6, 6/4 e 6/4. Já Bia Haddad seguirá para Hobart, onde disputará o seu último evento preparatório para o Aberto da Austrália.

Também nesta terça em Auckland, a dinamarquesa Caroline Wozniacki precisou de apenas 57 minutos para derrotar a norte-americana Madison Brengle (85ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. A croata Petra Martic será a próxima rival da número 3 do mundo no evento neozelandês.

Em outros jogos pela primeira rodada, a norte-americana Lauren Davis, atual campeã do torneio, caiu na sua estreia ao perder para a compatriota Sacha Vickery por 6/1 e 6/2. A eslovaca Viktoria Kuzmova será a rival da alemã Julia Görges nas oitavas de final após derrotar a neozelandesa Jade Lewis por 6/4 e 6/3.

As norte-americanas Sofia Kenin e Varvara Lepchenko, a paraguaia Verónica Cepede Royg, a belga Ysaline Bovaventure, a sueca Johanna Larsson, a checa Barbora Strycova e a eslovena Polona Hercog também triunfaram nesta terça em Auckland.